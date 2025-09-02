Пегула обіграла Крейчикову та вийшла у півфінал US Open-2025
Американка здобула перемогу у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Четверта ракетка світу американка Джессіка Пегула вийшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США-2025.
У чвертьфінальному матчі вона обіграла чешку Барбору Крейчикову (WTA 22) з рахунком 6:3, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин. Пегула подала один ейс, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала чотири брейк-пойнти з восьми. У Крейчикової на рахунку два ейси, п’ять подвійних помилок і два реалізовані брейк-пойнти з трьох.
У півфіналі Пегула зіграє з переможницею матчу між білорускою аріною собаленко та чешкою Маркетою Вондроушовою.