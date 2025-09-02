Денис Сєдашов

Четверта ракетка світу американка Джессіка Пегула вийшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США-2025.

У чвертьфінальному матчі вона обіграла чешку Барбору Крейчикову (WTA 22) з рахунком 6:3, 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин. Пегула подала один ейс, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала чотири брейк-пойнти з восьми. У Крейчикової на рахунку два ейси, п’ять подвійних помилок і два реалізовані брейк-пойнти з трьох.

У півфіналі Пегула зіграє з переможницею матчу між білорускою аріною собаленко та чешкою Маркетою Вондроушовою.