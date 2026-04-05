Олег Шумейко

П’ята ракетка світового рейтингу Джессіка Пегула висловилася про суперницю у фіналі турніру серії WTA500 в американському Чарльстоні Юлію Стародубцеву. Американку цитує btu.org.ua:

Я не дуже багато про неї знаю. Бачила кілька її матчів, знаю її в обличчя. Вона, здається, добре почувається на ґрунті, дуже хитра у грі, хороша атлетка. Сьогодні вона грала на надзвичайно високому рівні. Тому мені потрібно буде трохи часу, щоб підготуватися: подивитися її матчі, зрозуміти, що вона робить добре на цьому турнірі. Я ніколи з нею не грала і навіть не тренувалася, тому це точно буде непростий виклик.

У фіналі у вас буде підтримка трибун. Чи додає це тиску, чи навпаки допомагає?

Думаю, я просто намагатимусь робити те саме, що й цього тижня. Глядачі підтримували мене майже в кожному матчі. Сьогодні, можливо, трохи менше, бо суперниця була американкою. Але загалом ця підтримка дуже допомагає. Я відчуваю їхню енергію і знаю, що вони хочуть, щоб я виграла титул. Тому я постараюся віддати все, що в мене залишилося – наскільки це взагалі можливо після такого тижня (сміється).

Ілля Марченко оцінив склад збірної України напередодні матчу з Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04