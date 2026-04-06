Олег Шумейко

Чемпіонка турніру WTA500 в американському Чарльстоні Джессіка Пегула висловилася про суперницю у фіналі змагань Юлію Стародубцеву. Американку цитує btu.org.ua:

Результат Юлії тут зовсім не виглядає як разовий успіх. Вона справляє враження гравчині, яка ще не раз буде доходити до вирішальних стадій турнірів, особливо на ґрунті. Думаю, це покриття добре підходить її грі. Вона дуже незручна суперниця. Можливо, сьогодні вона не показала свій найкращий теніс, але я, у свою чергу, зіграла на дуже високому рівні. Водночас наприкінці матчу було видно, що вона може різко додати. Юлія провела два гейми поспіль без помилок, і я одразу подумала: «Так, вона зараз реально набрала обертів». Думаю, саме це й створювало проблеми для багатьох її суперниць раніше цього тижня та в попередніх раундах. Юлія дуже непроста опонентка, особливо на ґрунті. І, якщо чесно, сьогодні мені потрібно було максимально чітко виконати свій план – в певному сенсі мені це вдалося. Але якби я не грала на такому рівні, як сьогодні, або якби матч складався трохи інакше, вона точно могла б створити ще більше проблем. Вона дуже талановита і загалом дуже сильна гравчиня.

Ви сказали на корті, що вважаєте історію Юлії неймовірною. Ви дізналися про неї щось цього тижня? І що саме вам здається в ній таким вражаючим?

Так, мій тренер трохи розповів мені про це сьогодні раніше. Я знала трохи, але не знала всього точно. І він сказав: «О, у неї неймовірна історія». Сам факт, що вона грала за університет Old Dominion, потім викладала теніс цілий рік і не мала особливо коштів, щоб виступати, і всі ці божевільні сценарії. Думаю, це просто неймовірна історія. Мені здається, що історія Юлії саме з тих, за які люди можуть вболівати і які можуть підтримати. Тож мені здалося, що було б добре трохи це висвітлити. Не лише для неї, а й для всіх різних сюжетних ліній, які є в нашому спорті, і які, як мені здається, і роблять наш спорт таким чудовим. Кожен може на різних рівнях знайти когось, із ким себе асоціювати, і потім стати фанатом. І саме так наш спорт зростає і стає більшим.

Ви вперше грали проти Юлії (Стародубцевої), а ще й у фіналі. Як ви думаєте, який був найбільший виклик, який вона вам кинула, і як вам вдалося його нейтралізувати?

Думаю, Юлія хотіла диктувати гру своїм форхендом, а мені потрібно було атакувати її другу подачу і ризикувати в цих моментах, особливо на ґрунті. Думаю, вона любить вибудовувати свій форхенд через подачу. Тож я хотіла максимально прибрати в неї цей патерн. Насправді, я думаю, що зіграла досить розумно. Я не боялася грати під її форхенд і при цьому хотіла змусити її рухатися. Але я змогла, так би мовити, затискати її в кутах і змушувати, можливо, йти на надто великий ризик. Я дуже добре відчувала м’яч, через це я змогла повністю вкладатися у свої удари, наприклад, сильно заганяти суперницю в кут, а потім шукати можливість вийти вперед, коли могла.

Що стосується подачі, я не думала, що мені сьогодні потрібно занадто ризикувати на своїй подачі. Я просто хотіла максимально якісно будувати розіграш і влучати, більше розміщувати подачу, а не бити щось надто потужне. Тож, знову ж таки, думаю, я добре виконала все, що мені було потрібно, і також «відчувала» матч у процесі. Знаєте, іноді ти просто відчуваєш, куди потрібно подавати чи куди приймати, ґрунтуючись на тому, як розвивається матч. І мені вдалося справді довіряти своїм відчуттям протягом усього матчу.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна не змогла пробитися до основної сітки змагань WTA500 в Австрії.