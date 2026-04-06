Стало відомо, які призові отримає Стародубцева за вихід до фіналу турніру у Чарльстоні
Це найбільга сума у кар'єрі української тенісистки
близько 3 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№89 WTA) отримає найбільші призові в карʼєрі за вихід до фіналу турніру WTA 500 у Чарльстоні.
У фіналі українка програла американці Джессіці Пегулі (№5 WTA). За виступ вирішальному матчі турніру Юлія отримає 218 тисяч доларів.
До цього найбільшими призовими Стародубцевої були 185 тисяч за вихід до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Пекіні у 2024 році.
Пегула за перемогу отримає 354 тисячі доларів.
Юлія оновить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 53-тє місце.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04