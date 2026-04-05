Стародубцева програла Пегулі у фіналі турніру в Чарльстоні
Українка зазнала поразки у двох сетах
близько 8 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева поступилася п'ятій ракетці світу Джессіці Пегулі у вирішальному матчі ґрунтового турніру в Чарльстоні (США). Фінальна зустріч завершилася перемогою американки у двох сетах.
Для 89-ї ракетки світу цей фінал став першим на рівні WTA-туру в кар'єрі.
WTA 500 Чарльстон. Ґрунт. Фінал
Джессіка Пегула – Юлія Стародубцева – 6:2, 6:2
Попри поразку у матчі за титул, виступ у Чарльстоні дозволив Юлії значно покращити своє турнірне становище. Стародубцева оновить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 53-тю позицію.
Калініна обіграла Анну-Лєну Фрідзам на старті кваліфікації у Лінці.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04