Олег Шумейко

Юлія Стародубцева висловилася про поразку у фіналі турніру серії WTA500 в американському Чарльстоні від Джессіки Пегули. Українку цитує btu.org.ua:

Я дуже сподіваюся, що це був її найкращий матч цього тижня, тому що бути єдиною, кого вона обіграла у двох сетах за весь турнір, – це не дуже приємно! (сміється).

Так, думаю, вона зіграла добре. Чесно кажучи, як я вже говорила раніше, це одна з тих тенісисток, на яких варто рівнятися і в яких мені радили вчитися. І я з цим згодна. Я, як і раніше, можу багато чому навчитися у Джесс.

Потрібно віддати їй належне – вона зіграла здорово. А мені здається, що я, можливо, не показала той рівень, який тримала весь тиждень. Сьогодні я безумовно нервувала – це мій перший фінал.

Напевно, останні три дні я була занадто «напруженою», не могла нормально спати. Для мене вперше все це було в такому масштабі, і думки в голові не замовкали, вони були дуже гучними. Але вона не просто так так добре грає, і вся заслуга належить їй. Чудовий турнір, другий титул поспіль.

Коли ви вийшли на корт і відчули атмосферу фіналу, які у вас були емоції?

Якщо чесно, коли я тільки виходила на корт, відчуття були досить схожі на попередні раунди. Мені здається, до того моменту я вже трохи заспокоїлася. Але коли матч почався, звісно, думки все одно були: «Це фінал, це щось велике». Не впевнена, що впоралася ідеально, але, мені здається, загалом непогано змогла це відсунути вбік.

Учора, коли я виграла, це була для мене дуже велика перемога, і усвідомлення того, що ти одна з останніх, хто залишається в роздягальні, – це серйозна річ. Я ніколи раніше не доходила до такої стадії турніру. Тож, думаю, вчора я нервувала навіть більше, ніж сьогодні.

Цікаво, якою була реакція вдома, в Україні? Ви вже чули щось звідти?

Насправді, коли я йшла з корту після церемонії, я зрозуміла, що так нічого і не сказала – просто тому, що дуже нервувала і була трохи перевантаженою думками.

Але я звичайно, як і завжди хотіла подякувати українцям за їхню підтримку. Хотіла сказати, що моє серце там. Пізніше я напишу про це пост. Я просто вдячна, що люди все ще приходять підтримати, і я бачила українські прапори на трибунах – це дуже приємно бачити.

