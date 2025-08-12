Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (WTA, 222) у першому колі турніру серії Challenger у Колумбії переміг Роберто Сіда (WTA, 326) 7:5, 3:6, 6:3.

За 2 з чвертю години на корті українець тричі подав навиліт та реалізував 3 брейк-поінти з чотирьох. Домініканець зробив 1 ейс, 2 брейки та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.

