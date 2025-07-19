Олег Шумейко

Віталій Сачко та Мілош Кароль у півфіналі турніру серії Challenger у Сан-Марино обіграли Ендрю Полсона та Міхаеля Врбенскі 6:4, 6:2.

За годину з чвертю на корті україно-словацький тандем 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з семи та тричі помилився при подачі. Чехи зробили 1 ейс та дві «подвійні».

У матчі за титул Сачко та Кароль зустрінуться з першими сіяними Каролєм Джевєцкі та Реєм Хо.

Раніше збірна України визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса.