Сачко пробився до фіналу Challenger
Українець у парі з Каролєм переміг у двох сетах
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Віталій Сачко та Мілош Кароль у півфіналі турніру серії Challenger у Сан-Марино обіграли Ендрю Полсона та Міхаеля Врбенскі 6:4, 6:2.
За годину з чвертю на корті україно-словацький тандем 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з семи та тричі помилився при подачі. Чехи зробили 1 ейс та дві «подвійні».
У матчі за титул Сачко та Кароль зустрінуться з першими сіяними Каролєм Джевєцкі та Реєм Хо.
Раніше збірна України визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса.
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