Перша ракетка України переміг на старті турніру в Італії
Сачко у трьох сетах переграв представника Швейцарії
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 210) у першому колі турніру серії Challenger в італійському Трієсті обіграв Жерома Кіма (ATP, 162) 4:6, 6:2, 6:4.
За 2 з чвертю години на корті українець 6 разів подав навиліт, реалізував 6 брейк-поінтів з десяти та 10 разів помилився при подачі. Швейцарець зробив 3 ейси, 5 брейків та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Нагадаємо, що на Wimbledon визначилася перша півфінальна пара.
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