Сачко завершив виступи у кваліфікації Australian Open-2026
У матчі другого кола кваліфікації українець поступився Ліаму Дракслу на тайбрейку
близько 2 годин тому
Фото: ВТУ
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP 166) завершив виступи у кваліфікації Australian Open 2026.
Український тенісист у матчі другого раунду відбору Відкритого чемпіонату Австралії на тайбрейку поступився канадцю Ліаму Дракслу (ATP 145).
Australian Open 2026. Кваліфікація
Віталій Сачко (Україна) — Ліам Драксл (Канада) — 3:6, 7:5, 6:7(7-10)
Драксл у фіналі кваліфікації зіграє з представником США Маккензі Макдональдом (113 АТР).
Снігур після відмови суперниці зіграє у фіналі кваліфікації Australian Open.
Поділитись