Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 209) у півфіналі кваліфікації турніру серії ATP250 у шведському Стокгольмі поступився сьомому сіяному Джуліо Дзепп’єрі (ATP, 161) 2:6, 4:6.

За годину з чвертю на корті українець тричі подав навиліт та один раз помилився при подачі. Італієць зробив 6 ейсів, 3 брейки та дві «подвійні». Це була друга зустріч тенісистів – Сачко поки не перемагав.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева вийшла в основу змагань у Нінбо.