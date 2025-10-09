Перша ракетка України поступився на старті турніру у Франції
Сачко у трьох стеах програв представнику Норвегії К’єру
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 209) у першому колі турніру серії Challenger у Франції програв Ніколаю К‘єру (ATP, 149) 7:6 (4), 2:6, 4:6.
За 2 з чвертю години на корті українець 5 разів подав навиліт, реалізував 1 брейк-поінт з п’яти та 1 раз помилився при подачі. Норвежець зробив 10 ейсів, 4 брейки та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Напередодні Australian Open проведуть унікальний турнір з великим призовим фондом.
Поділитись