Перша ракетка України поступився на старті турніру в Австрії
Сачко у першому колі програв британцю Хойнскі
6 хвилин тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 210) у першому колі турніру серії Challenger в Австрії програв Яну Хойнскі (ATP, 227) 1:6, 4:6.
За півтори години на корті українець 7 разів подав навиліт та 4 рази помилився при подачі. Британець зробив 3 ейси, 4 брейки та одну «подвійну». Це була третя зустріч тенісистів – Віталій поступився вдруге.
Нагадаємо, що 17 вересня розпочнеться матч чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг Іспанія – Україна.
Поділитись