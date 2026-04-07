Перша ракетка України завершив виступи на турнірі в Італії
Українець поступився у першому колі Challenger у Монці
близько 2 годин тому
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 180) у першому колі турніру серії Challenger в італійській Монці програв Артуру Фері (ATP, 166) 6:4, 3:6, 3:6.
За 2 з чвертю години на корті українець 5 разів подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з шести та 1 раз помилився при подачі. Британець зробив 3 ейси, 4 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Нагадаємо, що збірна України розпочала підготовку до матчу Кубка Біллі Джин Кінг з Польщею, який відбудеться 10-11 квітня.
