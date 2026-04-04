Сачко завершив виступи на челенджері в Італії
Українець поступився у двох сетах
1 день тому
Український тенісист Віталій Сачко (ATP 169) завершив виступи в одиночному розряді ґрунтового турніру серії АТР челенджер у Барлетті. У півфінальному поєдинку перша ракетка України програв італійцю Мікеле Рібекаї (350 АТР).
Зустріч тривала дві години та завершилася поразкою українця у двох сетах. Протягом другої партії Сачко двічі звертався за допомогою до медичного персоналу. Спочатку тенісист скаржився на проблеми зі спиною, а за рахунку 3:4 взяв повторну паузу через погане самопочуття.
ATP Challenger 75. Барлетта (Італія). Півфінал
Мікеле Рібекаї – Віталій Сачко – 7:5, 7:5
За вихід до півфіналу турніру в Італії Віталій Сачко заробив 22 рейтингові очки та 5 030 євро призових.
«У нас одна з найкращих збірних світу»: Марченко перед матчем з Польщею у Кубку Біллі Джин Кінг.
Поділитись