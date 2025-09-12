Сьогодні збірна України зіграє з Домініканською Республікою у Кубку Девіса
Першим на корт вийде Орлов
близько 1 години тому
У п’ятницю, 12 вересня, відбудуться перші матчі Другої світової групи Кубка Девіса між збірними України та Домініканської Республіки.
Початок матчевої зустрічі – об 11.00 за київським часом.
Кубок Девіса. Україна – Домініканська Республіка
Владислав Орлов (Україна) – Роберто Сід Суберві (Домініканська Республіка)
В’ячеслав Бєлінський (Україна) – Петер Бертран (Домініканська Республіка)
Другі матчі відбудуться завтра, 13 вересня.
Збірні України та Домініканської Республіки розігрують право зіграти у плей-оф Першої світової групи сезону 2026.
Нагадаємо, що 31 січня-2 лютого 2025 року Україна програла Тунісу з рахунком 2:3 та вилетіла до Другої групи.
Раніше капітан чоловічої команди України з тенісу Орест Терещук висловився про жеребкування матчу Другої світової групи Кубка Девіса зі збірною Домініканської Республіки.
