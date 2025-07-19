Володимир Кириченко

Сьогодні, 18 липня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№39 WTA) проведе півфінальний матч на турнірі WTA 250 у Гамбурзі.

Українка зіграє проти француженки Лоїс Буассон (№63 WTA).

Початок матчу – не раніше 16.30 за Києвом. Пряму трансляцію гри можете подивитися на платформі Setanta та Youtube-каналі Setanta Sports.

Це буде перша офіційна зустріч тенісисток.

Даяна втретє цього року вийшла до півфіналу. На початку липня Ястремська дійшла до третього кола Wimbledon, де поступилася Джессіці Боусас Манейро.

Буассон в цьому році в статусі 361-ї ракетки світу дійшла до півфіналу Roland Garros, де поступилася американці Корі Гауфф.

Раніше Ястремська прокоментувала перемогу над Далмою Галфі у чвертьфіналі турніру у Гамбурзі.