Подрез дебютує на Wimbledon. Визначилася перша суперниця українки у кваліфікації
Українка зіграє проти Аранчі Рус
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Вероніка Подрез (144 WTA) дізналася ім'я першої суперниці у відбірковому турнірі Wimbledon-2026.
У стартовому раунді кваліфікації українка зіграє проти представниці Нідерландів Аранчі Рус (178 WTA). Це буде перша очна зустріч тенісисток на корті. Поєдинок запланований на вівторок, 23 червня.
Для 19-річної Подрез цей виступ стане дебютним на кортах лондонського мейджора та другим загалом у кваліфікаціях турнірів Grand Slam.
Легендарна Вільямс отримала wild card в основу Wimbledon-2026.