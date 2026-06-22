Денис Сєдашов

Українська тенісистка Вероніка Подрез (144 WTA) дізналася ім'я першої суперниці у відбірковому турнірі Wimbledon-2026.

У стартовому раунді кваліфікації українка зіграє проти представниці Нідерландів Аранчі Рус (178 WTA). Це буде перша очна зустріч тенісисток на корті. Поєдинок запланований на вівторок, 23 червня.

Для 19-річної Подрез цей виступ стане дебютним на кортах лондонського мейджора та другим загалом у кваліфікаціях турнірів Grand Slam.

Легендарна Вільямс отримала wild card в основу Wimbledon-2026.