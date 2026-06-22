Світоліна зберегла місце у топ-10 рейтингу WTA, Ястремська втратила 16 позицій
Костюк опустилася на одну сходинку
близько 3 годин томуПідписатися в
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась 8-ю.
Даяна Ястремська опустилась на 16 позицій і тепер займає 66-те місце.
У топ-10 рейтингу піднялась чешка Лінда Носкова.
Оновлений рейтинг WTA:
1. Аріна Соболенко – 9090
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8143
3. Іга Швьонтек (Польща) – 6733
4. Джессіка Пегула (США) – 6380
5. Мірра Андрєєва – 5751
6. Аманда Анісімова (США) – 5523
7. Корі Гауфф (США) – 4879
8. Еліна Світоліна (Україна) – 4423
9. Вікторія Мбоко (Канада) – 3670
10 (13). Лінда Носкова (Чехія) – 3489
...
13 (12). Марта Костюк (Україна) – 3157
49 (51). Олександра Олійникова (Україна) – 1114
55 (59). Юлія Стародубцева (Україна) – 1063
66 (50). Даяна Ястремська (Україна) – 1017
70 (71). Ангеліна Калініна (Україна) – 978
78 (75). Дар’я Снігур (Україна) – 928
144 (145). Вероніка Подрез (Україна) – 530
255 (252). Катаріна Завацька (Україна) – 283
290 (328). Анастасія Соболєва (Україна) – 240
Нагадаємо, Снігур пробилася до основної сітки турніру в Істборні, однак Україна точно втратить одну свою представницю.