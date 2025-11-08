Вероніка Подрез (WTA, 316) у півфіналі турніру серії ITF35 у чеському Ліберці поступилася другій сіяній Армоні Тан (WTA, 241) 6:7 (0), 2:6.

За 2 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 2 брейк-поінти з тринадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Француженка зробила 1 ейс, 4 брейки та 5 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – У Франції перемогла Подрез.

Нагадаємо, що Віталій Сачко на турнірі ATP у Франції зупинився у півфіналі.