Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 316) у першому колі турніру серії ITF35 у чеському Ліберці обіграла Петру Седлачкову (WTA, 961) 6:2, 4:6, 6:4.

За 2 години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з чотирнадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Чешка зробила 7 ейсів, 2 брейки та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Подрез стане Антонія Шмідт (WTA, 385).

