Подрез вийшла до чвертьфіналу турніру у Чехії
Вероніка у трьох сетах переграла німкеню Шмідт
близько 1 години тому
Фото: tennisua.org
Вероніка Подрез (WTA, 316) у другому колі турніру серії ITF35 у чеському Ліберці обіграла Антонію Шмідт (WTA, 385) 6:7 (2), 6:2, 6:3.
За 2 з половиною години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з десяти та 11 разів помилилася при подачі. Німкеня зробила 1 ейс, 4 брейки та 6 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Подрез перемогла вдруге.
Наступною суперницею Вероніки стане Сара Файмонова (WTA, 791).
