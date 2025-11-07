Подрез пробилася до півфіналу турніру у Чехії
Українка у трьох сетах обіграла місцеву тенісистку
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 316) у чвертьфіналі турніру серії ITF35 у чеському Ліберці перемогла Сару Файмонову (WTA, 791) 1:6, 6:1, 6:1.
За 1 годину 47 хвилин українка тричі подала навиліт, реалізувала 8 брейк-поінтів з одинадцяти та тричі помилилася при подачі. Чешка зробила 1 ейс, 5 брейків та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Подрез стане друга сіяна француженка Армоні Тан (WTA, 241).
