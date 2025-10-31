Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 317) у чвертьфіналі турніру серії ITF35 у Франції перемогла першу сіяну Армоні Тан (WTA, 243) 7:5, 6:3.

За 1 годину 47 хвилин на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з шістнадцяти та тричі помилилася при подачі. Француженка зробила 3 ейси, 2 брейки та 5 «подвійних».

У півфіналі Подрез зіграє з четвертою сіяною змагань Анук Петерс (WTA, 334).

Нагадаємо, що Дар’я Снігур дісталася до півфіналу турніру у Глазго.