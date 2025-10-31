Подрез обіграла першу сіяну та вийшла до півфіналу турніру у Франції
Українка у двох сетах переграла француженку Тан
близько 2 годин тому
Фото: tennisua.org
Вероніка Подрез (WTA, 317) у чвертьфіналі турніру серії ITF35 у Франції перемогла першу сіяну Армоні Тан (WTA, 243) 7:5, 6:3.
За 1 годину 47 хвилин на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з шістнадцяти та тричі помилилася при подачі. Француженка зробила 3 ейси, 2 брейки та 5 «подвійних».
У півфіналі Подрез зіграє з четвертою сіяною змагань Анук Петерс (WTA, 334).
Нагадаємо, що Дар’я Снігур дісталася до півфіналу турніру у Глазго.
