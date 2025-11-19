Подрез поступилася на старті турніру у Люксембургу
Українка у двох сетах програла бельгійці Вандромм
2 днi тому
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 303) у першому колі турніру серії ITF75 у люксембурзькому Петанжі програла Єлін Вандромм (WTA, 473) 1:6, 4:6.
За півтори години на корті українка реалізувала 3 брейк-поінти з восьми та 3 рази помилилася при подачі. Бельгійка зробила 6 брейків та 5 «подвійних». Це була третя зустріч тенісисток – Подрез програла вперше.
Нагадаємо, що Карлос Алькарас пропустить фінал Кубка Девіса.
Поділитись