Подрез поступилася у фіналі кваліфікації турніру у Франції
Українка у двох сетах програла іспанці Бассольс
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 301) у фіналі кваліфікації турніру серії Challenger у французькому Ліможі програла Маріні Бассольс (WTA, 240) 0:6, 2:6.
За годину на корті українка реалізувала 1 брейк-поінт з шести та 6 разів помилилася при подачі. Іспанка зробила 1 ейс, 6 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Раніше Еліна Світоліна назвала найкращий матч у кар’єрі.
