Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 301) у першому колі турніру серії Challenger у французькому Анже обіграла аліну чараєву (WTA, 162) 6:1, 6:1.

За годину з чвертю на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми. суперниця зробила 4 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Подрез стане переможниця матчу Альона Большова – Антонія Ружич.

Нагадаємо, що минулого тижня Дар’я Снігур дісталася до півфіналу турніру в ОАЕ.