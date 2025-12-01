Подрез розбила росіянку на старті турніру у Франції
Українка віддала суперниці тільки 2 гейми
близько 12 годин тому
Фото: tennisua.org
Вероніка Подрез (WTA, 301) у першому колі турніру серії Challenger у французькому Анже обіграла аліну чараєву (WTA, 162) 6:1, 6:1.
За годину з чвертю на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми. суперниця зробила 4 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Подрез стане переможниця матчу Альона Большова – Антонія Ружич.
