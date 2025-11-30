Подрез пробилася до основної сітки турніру у Франції
Українка оформила перемогу у двох сетах
близько 14 годин тому
Українська тенісистка Вероніка Подрез (299 WTA) успішно подолала кваліфікацію турніру серії WTA 125 у французькому Анже та пробилася до основної сітки змагань.
Українка впевнено переграла француженку Амандін Монно (431 WTA) — 6:4, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину.
Під час матчу Подрез виконала один ейс, допустила шість подвійних помилок та оформила чотири брейки. Монно відповіла одним навилітом, трьома подвійними помилками та двома брейками.
Костюк – про виступ на Кубку Біллі Джин Кінг: «За збірну грати, мабуть, справді складніше».
Поділитись