Денис Сєдашов

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (525 WTA) продовжить виступ на турнірі WTA 125 на Майорці, попри поразку у фіналі кваліфікації.

Єлизавета отримала місце в основній сітці як «лакі лузер» після того, як з турніру знялися Бернарда Пера та Мая Хвалінська.

У першому колі Котляр зіграє проти третьої сіяної — латвійки Дар’ї Семеністої.

Крім того, в основній сітці змагань виступить ще одна українка — Олександра Олійникова, яка розпочне турнір матчем проти сьомої сіяної тенісистки, нідерландки Аранчі Рус.

