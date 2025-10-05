Котляр зіграє в основній сітці турніру на Майорці
Суперницею українки стане латвійка Дар’я Семеніста
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Єлизавета Котляр (525 WTA) продовжить виступ на турнірі WTA 125 на Майорці, попри поразку у фіналі кваліфікації.
Єлизавета отримала місце в основній сітці як «лакі лузер» після того, як з турніру знялися Бернарда Пера та Мая Хвалінська.
У першому колі Котляр зіграє проти третьої сіяної — латвійки Дар’ї Семеністої.
Крім того, в основній сітці змагань виступить ще одна українка — Олександра Олійникова, яка розпочне турнір матчем проти сьомої сіяної тенісистки, нідерландки Аранчі Рус.
