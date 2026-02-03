Снігур вийшла у друге коло турніру WTA у Румунії
Українка у двох сетах переграла представницю Франції
близько 1 години тому
Дар’я Снігур (WTA, 144) у першому колі турніру серії WTA250 у румунській Клуж-Напоці обіграла Тянцою Ражаону (WTA, 116) 6:3, 6:2.
За годину на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 4 брейк-поінти з семи. Француженка зробила 1 брейк та 4 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Снігур стане переможниця матчу Лукреція Стефаніні (WTA, 140) – Жаклін Крістіан (WTA, 35).
Нагадаємо, що Олександра Олійникова пробилася до чвертьфіналу змагань у Клуж-Напоці.
