Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 144) у першому колі турніру серії WTA250 у румунській Клуж-Напоці обіграла Тянцою Ражаону (WTA, 116) 6:3, 6:2.

За годину на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 4 брейк-поінти з семи. Француженка зробила 1 брейк та 4 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Снігур стане переможниця матчу Лукреція Стефаніні (WTA, 140) – Жаклін Крістіан (WTA, 35).

Нагадаємо, що Олександра Олійникова пробилася до чвертьфіналу змагань у Клуж-Напоці.