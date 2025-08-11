Поразка у Цинциннаті у першому матчі. Хайлайти зустрічі Світоліна – Крейчикова
Українка поступилася чешці у трьох сетах
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 13) у другому колі турніру серії WTA1000 в американському Цинциннаті поступилася Барборі Крейчіковій (WTA, 80) 6:2, 4:6, 3:6.
Огляд гри Світоліна – Крейчикова:
Відзначимо, що це була третя очна зустріч тенісисток. Українка поступилася в усіх матчах.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська пробилася у третє коло змагань.