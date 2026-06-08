Снігур переграла ексдругу ракетку світу на старті турніру в Нідерландах
Українка у двох сетах перемогла Паулу Бадосу
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 84) з перемоги розпочала виступи на трав'яному турнірі WTA 250 у Нідерландах. У стартовому раунді змагань українка впевнено переграла ексдругу ракетку світу Паулу Бадосу (WTA 141) з Іспанії.
Зустріч тривала 1 годину та 23 хвилини. Якщо в першому сеті Снігур повністю домінувала на корті, то в другій партії іспанка чинила серйозний опір і вела в рахунку 5:3. Проте Дар'я зуміла переламати хід сету, зрівняла рахунок і закрила поєдинок на тайбрейку, не дозволивши суперниці перевести гру у вирішальну партію.
WTA 250 Гертогенбос. Трава. 1/16 фіналу
Дар'я Снігур (Україна) — Паула Бадоса (Іспанія) — 6:1, 7:6
У наступному раунді трав'яного турніру Снігур протистоятиме представниці Угорщини Панні Удварді.
Стала відома суперниця Костюк на старті турніру WTA 500 у Лондоні.