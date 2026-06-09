Українська тенісистка Даяна Ястремська (49 WTA) поділилася враженнями після впевненого старту на трав'яному турнірі серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У першому раунді перемогла з чешку Сару Бейлек. Слова наводить ВТУ.

Попри мінливу погоду та тривалу паузу, яка виникла через негоду перед початком поєдинку, українка зуміла зберегти концентрацію та продемонструвати якісний теніс у своєму першому матчі на траві в поточному сезоні.

Думаю, усе було добре. Я скучила за грою на траві, і, як на мене, це був хороший матч для першого виходу на це покриття. Тож так, я справді отримала задоволення. Тут чудовий корт і прекрасний турнір, тому потрібно цінувати можливість бути й грати тут.

Якщо чесно, посеред другого сету мені здалося, що зараз знову почнеться дощ. Але коли я побачила сонце, подумала: «Що ж, гаразд». Погода дуже непередбачувана, але загалом тут приємно виступати.

Чи важко зберігати зосередженість, коли є паузи через дощ? Я закінчила розминку приблизно о 10:15. Дуже швидко пішла переодягатися, і коли вже була в роздягальні, навіть не знала, що почалася така сильна злива. Коли побачила дощ, подумала: «Гаразд, піду візьму матча-лате». Там його готують просто чудово. Тож я пішла по напій, повернулася, трохи перекусила, а потім знову вирушила на розминку.