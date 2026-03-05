Олійникова вийшла в 1/8 фіналу турніра WTA 125 в Анталії
Олександра перемогла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом
близько 2 годин тому
Олександра Олійникова / Фото - БТУ
Українка Олександра Олійникова (№73 WTA) зіграла матч в рамках другого раунду турніра WTA 125 в Анталії.
Олійникова з рахунком 7:5, 6:1 перемогла нейтральну тенісистку з білоруським паспортом Ірину Шиманович.
Матч тривав 1 годину і 35 хвилин. За цей час Олександра 2 рази подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і використала 6/10 брейк-пойнтів.
У чвертьфіналі Олійнікова зіграє проти переможниці матчу Хулія Рієра – Гіомар Марістані Сулета де Реалес.
Нагадаємо, українка Даяна Ястремська подолала стартовий раунд «тисячника» в Індіан-Веллс.
