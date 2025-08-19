«Прошу вибачення у всіх вас». Сіннер пояснив причину зняття з фіналу у Цинциннаті
Вирішальна гра завершилвся за 23 хвилини
близько 1 години тому
Перша ракетка світу Яннік Сіннер (Італія) звернувся до глядачів після фіналу турніру Masters у Цинциннаті (США). Його суперником був іспанець Карлос Алькарас.
Поєдинок тривав лише 23 хвилини — за рахунку 0:5 у першому сеті італієць був змушений знятися з матчу через погане самопочуття.
Зазвичай я починаю із суперника, але сьогодні мушу звернутися спершу до вас, друзі. Мені дуже шкода вас розчаровувати. Ще вчора я почувався не надто добре, сподівався, що за ніч усе мине, але стало тільки гірше. Я намагався вийти на корт, аби відбувся хоча б короткий матч, та не зміг витримати. Прошу вибачення у всіх вас. Знаю, що дехто з вас навіть відклав роботу, щоб прийти, і щиро шкодую.
