«Ти повернешся ще сильнішим». Алькарас підтримав Сіннера
Італієць не зміг продовжити матч через проблеми зі здоров'ям
близько 1 години тому
Друга ракетка світу Карлос Алькарас (Іспанія) висловив слова підтримки лідеру світового рейтингу Янніку Сіннеру (Італія) після фіналу турніру серії Masters у Цинциннаті (США).
Фінал тривав лише 23 хвилини — Сіннер був змушений знятися з гри за рахунку 0:5 у першому сеті через погане самопочуття.
Я не хочу перемагати таким чином, отримувати трофей через те, що суперник почувається зле. Мені шкода. Я знаю й розумію, що ти відчуваєш зараз. Усе, що можу сказати: ти справжній чемпіон. Переконаний, що після цієї ситуації ти повернешся ще сильнішим, як робиш це завжди. Саме так поводяться справжні чемпіони, і ти один із них. Тримайся і повертайся сильнішим.
