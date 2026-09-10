Визначилися півфіналістки жіночого US Open
Усі участниці 1/2-ї входять до топ-4 рейтингу WTA
Стали відомі всі півфінальні пари US Open-2026 в жіночому одничному розряді.
В останньому чвертьфіналі американка Корі Гауфф (№4 WTA) здобула вольову перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№5 WTA).
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Півфіналістки US Open-2026:
Аріна Соболенко (–) – Джессіка Пегула (США)
Корі Гауфф (США) – Олена Рибакіна (Казахстан)
Усі чотири півфіналістки входять до топ-4 рейтингу WTA.
Матчі 1/2 фіналу відбудуться в ніч із 10 на 11 вересня.
Діючою чемпіонкою цього турніру є нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка виграла американський мейджор у 2024 та 2025 роках.
Нагадаємо, стали відомі усі імена півфіналістів на чоловічому US Open-2026.