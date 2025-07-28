«Психологічно це найважче». Швьонтек про життя на вершині рейтингу WTA
Польська зірка розповіла, наскільки складно бути першою ракеткою світу
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Третя ракетка світу Іга Швьонтек на прессконференції у Торонто поділилася думками про те, з якими труднощами стикається тенісистка, яка очолює рейтинг WTA.
Піднятися на вершину — це вже виклик. Але ще складніше — там утриматися. Особливо важко психологічно. Потрібна неабияка ментальна витривалість і стабільність, адже треба бути готовою до кожного турніру — як фізично, так і морально.
Нагадаємо, наразі Швьонтек займає третє місце в оновленому рейтингу WTA. Перша – аріна сабалєнко.
Світоліна зберігла місце у топ-15 рейтингу WTA, Костюк втратила одну позицію.
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