Швьонтек повернеться до топ-3 рейтингу WTA після перемоги на Wimbledon-2025
Між полькою та Соболенко величезна прірва
18 хвилин тому
Іга Швьонтек / Фото - WTA
Польська тенісистка Іга Швьонтек підніметься на третій рядок рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) після Wimbledon-2025.
У фіналі турніру представниця Польщі була сильнішою за американre Аманду Анісімову (6:0, 6:0).
В онлайн-рейтингу Швьонтек має в активі 6813 очок. Вона відстає від лідера Аріни Соболенко на 5607 очок.
Зазначимо, це перша перемога Швьонтек на легендарному лондонському турнірі. Таким чином, Іга має трофеї вже на трьох різних покриттях (ґрунт, хард та трава).
Нагадаємо, Швьонтек повторила рідкісне досягнення, що підкорялося лише двом у Відкриту еру.
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