Швьонтек повторила рідкісне досягнення, що підкорялося лише двом у Відкриту еру
Іга знову записала своє ім'я в історію тенісу
близько 2 годин тому
Іга Швьонтек / Фото - WTA
24-річна польська тенісистка, четверта ракетка світу Іга Швьонтек стала третьою тенісисткою у Відкриту еру, яка виграла усі свої перші шість фіналів турнірів Великого шолома.
Раніше подібне досягнення підкорялося лише двом тенісисткам: австралійці Маргарет Корт та американці Моніці Селеш.
Зазначимо, що фінал і перемога на Wimbledon перші в кар'єрі польської спортсменки.
Нагадаємо, у вирішальному матчі Wimbledon-2025 Швьонтек обіграла 12-ту ракетку світу американську тенісистку Аманду Анісімову (6:0, 6:0).
Wimbledon доповнив колекцію. Швьонтек з трофеями на ґрунті, харді та траві
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