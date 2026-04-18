Світоліна зупинилася за крок до фіналу турніру у Штутгарті
Українка програла у трьох сетах
близько 1 години тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 7) завершила боротьбу на ґрунтових змаганнях у Німеччині. У півфінальному протистоянні українка у напруженій боротьбі поступилася представниці Чехії Кароліні Муховій (WTA 12).
Матч тривав 2 години та 15 хвилин. Світоліна змогла повернутися в гру після програної першої партії та впевнено забрати другий сет, проте у вирішальному відрізку матчу сильнішою виявилася суперниця.
WTA 500 Штутгарт (Німеччина). Ґрунт у приміщенні. 1/2 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія) – 4:6, 6:2, 4:6
Подрез стала другою українкою в історії, яка дійшла до півфіналу на дебютному турнірі WTA.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
