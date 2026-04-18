Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) вийшла у фінал турніру WTA 250 у Франції, розгромивши німкеню Татьяну Марію (WTA 63) — 6:3, 6:0.

Матч тривав лише 59 хвилин. За цей час українка не віддала жодної власної подачі та реалізувала п'ять брейків.

У вирішальному поєдинку на Марту чекає зустріч із 19-річною співвітчизницею Веронікою Подрез. Для юної українки це дебютний турнір на рівні WTA у кар'єрі.

