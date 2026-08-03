Радукану пропустить US Open-2026 через травму
Тенісистка відновлюється після травми
Британська тенісистка Емма Радукану (49 WTA) не зіграє на Відкритому чемпіонаті США (US Open) 2026 року. Про це повідомляє BBC.
Раніше спортсменка пропустила Wimbledon, щоб повністю відновитися від травми правої гомілки.
Наразі Радукану посідає 49-й рядок у світовому рейтингу WTA, маючи у своєму активі 1105 очок.
Нагадаємо, Емма здобула титул чемпіонки US Open у 2021 році.
Олійникова поступилася Плішковій на старті турніру WTA 1000 у Торонто.
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