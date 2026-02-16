Денис Сєдашов

АТР опублікувала оновлений рейтинг найсильніших тенісистів світу.

Перша ракетка України Віталій Сачко опустився на дві сходинки та нині посідає 181-ше місце у світовій класифікації.

Найбільший прогрес серед українців продовжує демонструвати Олег Приходько. Після ривка одразу на 117 позицій минулого тижня він додав ще два рядки та наразі займає 353-те місце в рейтингу. В’ячеслав Бєлінський зберіг свої позиції й залишився на 368-му місці.

Зміни відбулися і в першій десятці рейтингу. Алекс де Мінор піднявся з восьмого на шосте місце, тоді як Фелікс Оже-Альясім і Тейлор Фріц втратили по одному рядку. Лідером світового рейтингу залишається іспанець Карлос Алькарас.

Оновлений рейтинг АТР