Рейтинг ATP: черговий зліт Приходька на фоні падіння першої ракети України
Лідером в оновленому табелі про ранги залишився іспанець Карлос Алькарас
1 день тому
АТР опублікувала оновлений рейтинг найсильніших тенісистів світу.
Перша ракетка України Віталій Сачко опустився на дві сходинки та нині посідає 181-ше місце у світовій класифікації.
Найбільший прогрес серед українців продовжує демонструвати Олег Приходько. Після ривка одразу на 117 позицій минулого тижня він додав ще два рядки та наразі займає 353-те місце в рейтингу. В’ячеслав Бєлінський зберіг свої позиції й залишився на 368-му місці.
Зміни відбулися і в першій десятці рейтингу. Алекс де Мінор піднявся з восьмого на шосте місце, тоді як Фелікс Оже-Альясім і Тейлор Фріц втратили по одному рядку. Лідером світового рейтингу залишається іспанець Карлос Алькарас.
Оновлений рейтинг АТР
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 13150
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10300
3. Новак Джокович (Сербія) – 5280
4. Александр Звєрєв (Німеччина) – 4605
5. Лоренцо Музетті (Італія) – 4405
6. Алекс Де Мінор (Австралія, +2) – 4250
7. Фелікс Оже-Альясім (Канада, -1) – 4230
8. Тейлор Фріц (США, -1) – 4220
9. Бен Шелтон (США) – 4050
10. Олександр Бублик (Казахстан) – 3405
…
181. Віталій Сачко (Україна, -2) – 333
353. Олег Приходько (Україна, +2) – 136
368. В’ячеслав Бєлінський (Україна) — 128
433. Вадим Урсу (Україна, -4) – 110
505. Владислав Орлов (Україна, -5) – 84
540. Ерік Ваншельбойм (Україна, +2) – 75
546. Олександр Овчаренко (Україна) – 74
