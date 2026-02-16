Володимир Кириченко

Дев'ята ракетка світу американський тенісист Бен Шелтон став переможцем турніру категорії ATP-500 у Далласі (США).

У матчі за титул він обіграв співвітчизника Тейлора Фріца. Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 7:5.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину. За цей час Фріц зробив 14 ейсів, припустився однієї подвійної помилки і реалізував два брейк-пойнти з семи. На рахунку Шелтона 16 ейсів, жодної подвійної помилки та три реалізовані брейк-пойнти з п'яти.

У ході матчу Бен відіграв три матчболи. Американець виграв четвертий титул у кар'єрі, другий на турнірах категорії ATP-500.

Раніше стало відомо, что українка Марта Костюк пропустить турнір WTA 1000 у Дубаї.