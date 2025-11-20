Експерша ракетка світу Енді Роддік висловився про гегемонів сучасного тенісу Янніка Сіннера та Карлоса Алькараса. Американця цитує btu.org.ua:

Після турніру в Індіан-Веллсі, коли Алькарас програв Дрейперу, він сказав на пресконференції: «Я намагаюся знайти свою гру. Я був невпевнений у собі і нервував».

Я сумніваюся, що ми коли-небудь у тенісі мали двох гравців, які настільки чесно говорять про свої слабкі місця, коли весь світ їх не знаходить.

Сіннер після US Open, через зовсім небагато часу після перемоги на Wimbledon, після титулу на Australian Open, після того, як програвав практично тільки Алькарасу, теж сказав: «Мені потрібно змінити багато речей у своїй грі».

Це неймовірний рівень самоусвідомлення, рівень, якого я сам ніколи не мав. Усвідомлювати, що ти, якщо не найкращий у світі, то один з двох, і водночас мати цілковиту ясність того, що маєш робити далі, та ще й одразу після поразки – це не є нормальною та притаманною річчю для більшості гравців.

Багато хто не бачить справжнього контрасту між хлопцями. Сіннер контролює центр корту так, як не контролює ніхто. Ти можеш бити сильно, можеш навантажувати його темпом і швидкістю. Він усе читає. Проти нього ти не можеш отримати перевагу однією силою. Проти нього ніхто не має ефективності, крім Алькараса. І річ у тім, що Алькарас може виконати будь-який удар: дропшот, різаний, контрудар з кутів, робити м'якший темп, іншу траєкторію тощо. Він єдиний, хто створює проти Сіннера справжню варіативність.

У їхніх матчах відбувається постійний обмін варіативністю – одне налаштування за іншим. Вони вже не роблять ті удари, які робили вісім місяців тому. Їхні матчі схожі на нескінченну шахову партію.

Алькарас у Нью-Йорку виходив до сітки на м'ячах, які я сам ніколи не назвав би підходящими для виходу вперед. Це були удари, до яких більшість навіть і не подумала б бігти. Він атакував там, де інші просто не ризикнули б. Сіннер побачив це в Нью-Йорку, а в Турині він почав бити подібні удари сильніше, зустрічати Алькараса на півкроку раніше. Те, що працювало в Нью-Йорку, перестало працювати проти нього через два місяці.

Саме це і робить їхнє суперництво таким унікальним: кожна поразка стає наступним кроком у розвитку. Вони програють і одразу знаходять спосіб перевернути ситуацію. Вони розіграли між собою 3302 очки і виграли по 1651 кожен. У 2025 році обидва мають уже по 24 титули. Вони на зовсім іншому рівні. І найцікавіше в тому, що це суперництво тільки починається.