Сіннер: «Цей рік був особливим — із злетами та падіннями»
Тепер італієць планує невеликий відпочинок
8 хвилин тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка світу Яннік Сіннер підбив підсумки сезону-2025 після перемоги на Підсумковому турнірі ATP у Турині.
Італієць у фіналі обіграв першу ракетку світу Карлоса Алькараса.
Сіннер поділився враженнями від сезону у соцмережах:
Цей рік був особливим — із злетами та падіннями, але сповненим вдячності всім, хто був поруч. Без команди я б не впорався. Одна з найкращих тижнів року, дякую за підтримку та важку працю. Тепер час для невеликого відпочинку.
Сіннер переміг Алькараса у фіналі Підсумкового турніру ATP-2025.
