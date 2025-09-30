Roland Garros-2026 пройде з лінійними суддями
FFT наголошує: французьке суддівство має світове визнання
близько 9 годин тому
Фото: Getty Images
Федерація тенісу Франції (FFT) підтвердила, що Відкритий чемпіонат Франції-2026 відбудеться із використанням лінійних суддів. Таким чином Roland Garros залишиться єдиним турніром Великого шолома, який не переходить на електронну систему.
FFT продовжить підтримувати традиції французького суддівства, яке визнане у всьому світі та повністю відповідає вимогам турніру.
Нинішній турнір Roland Garros-2025 триває з 25 травня по 8 червня. Чинним чемпіоном є перша ракетка світу Карлос Алькарас.
Карлос Алькарас встановив рекорд за кількістю перемог в сезоні.
