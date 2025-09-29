Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 259) у першому колі турніру серії Challenger у Туреччині поступилася п’ятій сіяній Дар’ї Відмановій (WTA, 150) 6:7 (3), 4:6.

За 2 години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 1 брейк-поінт з семи та 4 рази помилилася при подачі. Чешка зробила 4 ейси, 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла до 1/8 фіналу «тисячника» у Пекіні.