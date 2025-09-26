Володимир Кириченко

14-та ракетка світу російський тенісист Андрій Рубльов вилетів із турніру категорії ATP 500 у Пекіні (Китай).

У першому раунді він із рахунком 6:7, 3:6 програв італійцеві Флавіо Коболлі (25-й номер рейтингу).

Матч тривав 1 годину 52 хвилини. За цей час Рубльов виконав чотири подачі навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував два брейк-пойнти з дев'яти. На рахунку Коболлі п'ять ейсів, п'ять подвійних помилок і 2 зароблені брейк-пойнти з 11 можливих.

За вихід до чвертьфіналу турніру в Пекіні італієць посперечається з переможцем пари американця Ленера Тьєна та аргентинця Франсіско Серундоло.

